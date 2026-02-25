Alza en el transporte público: ¿Qué valor tendrá el pasaje de la TNE en este regreso a clases en la RM?

25 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Estamos a pocos días del regreso a clases y uno de los cambios más importantes es el aumento en el valor del transporte público en la Región Metropolitana (RM), el cual afectará a la tarifa de viaje de cada alumno que utiliza la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Si bien el transporte se mantiene gratuito para enseñanza básica, quienes cursan la educación media y superior deberán cancelar un nuevo monto.

Costo del pasaje con la TNE tras el aumento en el transporte público

El Panel de Expertos del Transporte Público indicó en un comunicado que, a partir de ahora, los usuarios con TNE deben pagar una tarifa de $260, lo que significa un alza de $10 respecto a la tarifa anterior de $250.

Asimismo, la tarifa para adulto mayor pasará a ser de $390, mientras que el Monto Máximo Mensual (Dale QR) permitirá viajes gratuitos a partir de $42.000 gastados en un mes.

Por otro lado, la modificación incluye nuevos precios para el uso de otros servicios, como:

Tarifa Buses Adulto: $795.

$795. Tarifa Metro Valle: $815.

$815. Tarifa Metro Punta: $895.

$895. Tarifa Metro Baja: $735.

$735. Tarifa Trenes Valle: $815.

$815. Tarifa Trenes Punta: $895.

$895. Tarifa Trenes Baja: $735.

$735. Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado: $260.

