Alza en el transporte público en Santiago: ¿En cuánto quedó el pasaje en la hora punta?

¿Qué pasó?

Ayer domingo inició el alza en la tarifa del transporte público en la ciudad de Santiago, lo que elevó el precio del pasaje escolar, adulto y adulto mayor en los buses Red, el Metro de Santiago y el Tren Nos de EFE.

Con esto, la tarifa adulto se elevó en $25, la tarifa de adulto mayor en $20 y la tarifa escolar en $10. Todas estas alzas están vigentes desde hoy, salvo el tope máximo del Dale QR, el cual quedará en $42.000 a partir del próximo 1 de marzo.

Estas nuevas tarifas rigen en las 38 comunas de la Región Metropolitana en las cuales funciona el pasaje integrado del transporte público del Gran Santiago, impactando mayormente en los valores de la hora punta.

¿En cuánto quedó el pasaje de la hora punta?

Con esta alza, los pasajes de hora punta en la ciudad de Santiago quedaron con los siguientes valores:

Tarifa Buses Adulto: $795 .

. Tarifa Metro Punta: $895 .

. Tarifa Trenes Punta: $895 .

. Escolar Media y Superior: $260 .

. Escolar Básica: $0 .

. Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390 .

. Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado: $260 .

. Tarifa Inteligente Dale QR: $42.000 (1 de marzo).

¿Por qué subieron los pasajes?

Según informó el Panel de Expertos, el ente autónomo que establece las tarifas, los precios se ajustaron al alza debido a que los costos del sistema aumentaron durante 2025.

Destacan, por ejemplo, la inflación del 3,5%, el precio promedio del dólar en $952 y el costo de la mano de obra que creció un 6,7% en un año. A todo esto hay que sumarle el congelamiento de las tarifas entre 2019 y 2023 que generó un "descalce" de $270.

