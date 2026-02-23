Por hasta 8 horas: Cortes de luz afectarán a 10 comunas este lunes en la Región Metropolitana

23 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de febrero en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.