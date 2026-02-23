Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Transmisión digital Viña 2026

Por hasta 8 horas: Cortes de luz afectarán a 10 comunas este lunes en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de febrero en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Leer más de

Notas relacionadas