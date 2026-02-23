Por hasta 8 horas: Cortes de luz afectarán a 10 comunas este lunes en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de febrero en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
