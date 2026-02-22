Confirman fallecimiento de pareja que viajaba en moto durante explosión en Renca: Este fue el emotivo homenaje de su comuna

22 feb. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, familiares de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que viajaba en motocicleta cuando ocurrió la explosión de un camión de gas en Renca, confirmaron el fallecimiento de ambos.

Confirma fallecimiento de pareja tras explosión

Con dos publicaciones en su cuenta de Facebook, la hermana de Paulette, Daniela Daza, se refirió a la muerte de ambos: "Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir junto a mi hermana", dijo sobre Nicolás.

"Sé que mi hermana está descansando junto a su amado Nico. Nunca olvidaré la mujer aguerrida que eras y lo chistosa. Te amo, hermana, me duele tanto el alma, pero sé que estás tranquila porque te fuiste con él", fueron en tanto las emotivas palabras para su hermana.

Renca decreta duelo comunal tras fallecimientos

Luego de que las familias confirmaran las muertes de Paulette y Nicolás, el alcalde Claudio Castro (IND) anunció un duelo comunal en Renca para conmemorar a quienes formaban parte de la comunidad.

"Hoy confirmamos el fallecimiento de Paulette Tello, vecina de Renca y una nueva víctima de la explosión. He decretado 3 días de duelo comunal, en su memoria y la de Nicolás Soto. No dejaremos solas a las familias y seguiremos acompañándolas", escribió Castro en sus redes sociales.

"Hoy Renca se une para despedirlos, acompañando con respeto y profundo cariño el dolor de sus familias. Su recuerdo quedará para siempre en el corazón de nuestra comuna", añadía la publicación del edil.

