¿Cuánto paga el usuario por el Bono PAD Dental?

El Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) es válido para diferentes prestaciones médicas, incluso en el ámbito de la salud bucal, ya que permite la obturación, diagnóstico y tratamiento de una pieza dental.

Son paquetes de atención a precio fijo para afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas, siempre que tengan entre 12 y 34 años (con 11 meses y 29 días), bajo la Modalidad de Libre Elección.

¿Cuánto debo pagar por el Bono PAD Dental?

Según Fonasa, el valor total de esta prestación es de $97.810, de los cuales le corresponde un copago de $58.310 al afiliado. Existe la posibilidad de solicitar un préstamo para financiar hasta el 50% del mismo ($29.150).

Esto aplica para un solo diente con lesiones de caries y/o necesidad de tratamiento endodóntico. Si es necesario, se aplicarán los códigos 25-03-002 y/o 25-03-003 para darle continuidad a la atención médica y/o cubrir desde dos piezas dentales en adelante.

¿Cómo compro un Bono PAD Dental?

El procedimiento es sencillo: una vez que el médico entrega el certificado con el diagnóstico PAD, debes buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, para agendar la intervención y solicitar el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, debe dirigirse a una sucursal o ingresar a Mi Fonasa en línea para pagar el monto antes de la intervención. Se puede hacer en efectivo, tarjeta o préstamo médico, para recibir el bono que valida la atención.

El día fijado para la atención, debe entregar el Bono PAD en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o la cirugía, para así hacer efectivo el beneficio.

