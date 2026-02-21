Temblor se registra en el norte del país: Esta fue la magnitud y epicentro reportados por Sismología

Logo Mega

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a las 09:50 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 67 km al sur de Patache, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 60 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

