Aporte Familiar Permanente: Conoce la próxima fecha de pago del exBono Marzo
- Por Nicolás Díaz
El Aporte Familiar Permanente, más conocido como el exBono Marzo, es un beneficio no postulable del Estado que se entrega a las familias con menores ingresos del país.
El bono ya se comenzó a pagar el pasado lunes 16 de febrero a uno de los grupos beneficiados, pero aún existen otras dos fechas de pago más de aquí al mes de marzo.
¿Cuál es el monto del exBono Marzo?
Si cumples con los requisitos, recibirán un Aporte Familiar Permanente de $66.834 por:
- Cada carga familiar o persona que al 31 de diciembre de 2025 te dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.
- Tu grupo familiar, si al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
¿Cuándo es el próximo pago?
Grupo 2
2 de marzo de 2026: si eres una persona beneficiaria de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que recibe el pago habitual de sus beneficios la primera quincena de cada mes.
Grupo 3
16 de marzo de 2026: si recibes la Asignación Familiar por tus cargas familiares. Podrán consultar su día y lugar de pago en www.aportefamiliar.cl desde esa fecha.
