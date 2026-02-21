Por hasta 6 horas: Enel programa cortes de luz para este sábado en 4 comunas de la RM
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en 4 comunas de la Región Metropolitana para este sábado 21 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 6 horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz?
San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Leer más de