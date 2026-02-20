EN VIVO: Sigue la previa de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 19:12 hrs.

La transmisión de la Gala Viña 2026 se inicia a las 21:00 horas por la señal abierta de Mega. Tonka Tomicic y José Antonio Neme están confirmados y son los anfitriones de una noche llena de brillo y glamour. Contarán con el apoyo de la periodista Florencia Vial y los comentarios del modelo y experto en moda, Marcelo Marocchino.

La modelo y conductora, Tonka Tomicic, hizo su reaparición pública la edición pasada de la Gala. Este año cumple un importante papel como conductora y será quien reciba y presente a las celebridades que dirán presente en la esperada noche cero.

Asimismo, el conductor de Mucho Gusto que inauguró el evento en 2025 y también estuvo detrás de la conducción del mismo, repite ese rol esta noche. Neme, estará ubicado al final del recorrido, despedirá a los artistas tras su paso por la alfombra roja y tendrá las primeras declaraciones de alguno de ellos.

A diferencia de la edición anterior, en la que estuvo Eugenia Lemos, la Gala de Viña 2026 tendrá la participación del italiano experto en moda, Marcelo Marocchino. El modelo aportará su conocimiento, y estará comentado acerca de cada uno de los trajes que protagonicen la noche.

Los detalles del backstage y diferentes estaciones de la Gala, estarán de la mano de Florencia Vial. La periodista asume este nuevo desafío que según dijo, la tiene muy emocionada.

