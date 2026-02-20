"¡Empezamos!": Millaray Viera publica cómo se prepara para desfilar en la Gala del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 18:58 hrs.

Millaray Viera es una de las invitadas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, que se lleva a cabo este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

La destacada animadora está viviendo la previa con gran expectación y se atrevió a mostrar un adelanto de su look para pasar por la alfombra roja, a la que asistirá sin compañía.

El adelanto del look de Millaray Viera

A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que se mostró afinando los últimos detalles de su peinado y su rostro: "¡Empezamos!", manifestó en la red social.

La célebre conductora de televisión, eso sí, apareció con una polera de color blanco y unos pantalones beige, sin mostrar todavía el vestido que lucirá para la Gala de Viña 2026.

Sigue la transmisión digital de la Gala Viña 2026

Todo sobre Gala Viña

Todo sobre Gala Viña