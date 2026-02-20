"¡Empezamos!": Millaray Viera publica cómo se prepara para desfilar en la Gala del Festival de Viña 2026
- Por Diego Alonzo
Millaray Viera es una de las invitadas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, que se lleva a cabo este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
La destacada animadora está viviendo la previa con gran expectación y se atrevió a mostrar un adelanto de su look para pasar por la alfombra roja, a la que asistirá sin compañía.
El adelanto del look de Millaray Viera
A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que se mostró afinando los últimos detalles de su peinado y su rostro: "¡Empezamos!", manifestó en la red social.Ir a la siguiente nota
La célebre conductora de televisión, eso sí, apareció con una polera de color blanco y unos pantalones beige, sin mostrar todavía el vestido que lucirá para la Gala de Viña 2026.
