Este viernes se realizará la Gala del Festival de Viña del Mar: ¿A qué hora y dónde se podrá ver el evento?

20 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Esta noche es una de las más esperadas del verano pues se realizará la Gala de Viña 2026. Esta es la 15° edición del evento que da inicio al festival más importante en Latinoamérica y que reunirá a más de 130 celebridades.

Podrás disfrutar en vivo de cada detalle de "La noche cero" y el Festival de Viña por las pantallas de Mega y las cuentas oficiales de nuestro canal a través de todas sus plataformas digitales.

¿Cuándo será la Gala del Festival de Viña 2026?

Por segundo año consecutivo, la tradicional alfombra roja de 80 metros regresa este viernes 20 de febrero al Sporting Club de Viña del Mar, recinto en el que un selecto grupo de cantantes, reinas de belleza, creadores de contenido, deportistas, actores y periodistas de Mega y otros medios brillará con sus mejores atuendos.

¿A qué hora empieza la Gala de Viña 2026?

El horario oficial de inicio de la Gala es a las 21:00 horas. Sin embargo, desde las 19:00 podrás seguir el detrás de cámaras y los detalles de cómo se vive la "Previa de la Gala", un programa especial de Mega en el que te mostraremos "secretos de camarín", adelantos de looks, reacciones en vivo y más.

Asimismo, a las 20:00 horas podrás sintonizar la "Gala digital", la cobertura que muestra lo que no se ve en televisión.

¿Dónde ver la Gala en vivo?

La transmisión del Festival será multiplataforma y para todo el mundo, de principio a fin. A través de la señal abierta de Mega podrás ver en vivo y en exclusiva la Gala de Viña 2026 y todas las noches de este evento musical. También es posible disfrutar del evento desde el canal de YouTube: MEGA Oficial.

Para reafirmar nuestro compromiso con una televisión abierta, responsable e inclusiva, Mega 2 presentará una señal abierta y gratuita para todos en el 9.2 HD, la que tendrá cobertura completa del festival en lengua de señas.

Todo sobre Gala Viña