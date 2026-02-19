Gala Festival de Viña: Conoce a los expertos conductores y quienes los apoyarán con entevistas y el aporte estético

19 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Este viernes 20 de febrero se vivirá la noche más esperada del verano: La Gala de Viña 2026. Este es uno de los eventos más vistos del país y los invitados y conductores que brillarán esta noche ya están confirmados. El grupo de animadores está compuesto por tres reconocidos periodistas.

Una dupla guiará la conducción principal y una comunicadora estará atenta a los detalles del backstage. Además, habrá un experto en moda que comentará cada atuendo que pase por la tradicional alfombra roja de casi un kilómetro.

Conoce a continuación los nombres de panel que conducirá esta nueva entrega de la Noche cero.

¿Quiénes serán los conductores de la gala?

Recientemente se dio a conocer que la conducción central estará a cargo del periodista y conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, y la conocida animadora Tonka Tomicic. Esta última está a cargo de la presentación inicial, mientras que Neme entrevistará a los invitados al final del recorrido.

Asimismo, el modelo y empresario de moda Marcelo Marocchino, formará parte del panel, para analizar cada uno de los looks que protagonizarán el desfile.

Por su parte, la periodista de Meganoticias, Florencia Vial asumirá un importante rol este viernes durante la Gala. Estará ubicada en el backstage y será la encargada de captar las primeras impresiones de los artistas.

Previo a la gala habrá un programa especial que será conducido por Isidora Tita Ureta y César Campos, donde compartirán secretos de los camarines y la preparación de los artistas antes de su paso por la alfombra roja.

