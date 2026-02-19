Cupos completos: Conoce el listado final de las celebridades que desfilarán por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026
La gran noche cero del Festival de Viña 2026 está a la "vuelta de la esquina" y la lista del selecto grupo de invitados que brillará en la alfombra roja de la Gala está completa. Desde reinas de belleza, actores y creadores de contenido, hasta deportistas, cantantes y rostros de diferentes medios se harán presentes en la cita.
Si bien la organización ya había revelado algunos nombres, todavía quedaban muchos por descubrir. A continuación, conoce las parejas y artistas confirmados que llenarán de glamour esta 15° edición de la Gala de Viña.
Invitados a la Gala de Viña 2026
Estas son las parejas confirmadas
- María José "Coté" López y Lucas Lama
- Marlén Olivari y Luciano Marocchino
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Priscila Vargas y José Luis Repenning
- Eugenia Lemos y Matías Kosznik
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
Cantantes
- Nico Ruiz
- Fran Maira
- Sigrid y Los Claveles
- Q_ARE
- Kidd Voodoo
- Karla Melo
- Princesa Alba
- Soulfia
- Katteyes
- Sinaka
- Nicole
- Pablo Chill-E
- Vesta Lugg
- Américo
- Matteo Bocelli
Deportistas
- Francisca Crovetto
- Marcelo Díaz
Actores y Actrices
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Fernando Godoy
- Diego Muñoz
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Alejandra Fosalba
- Mafe Bertero
- Elenco de "Detrás del Muro"
- Francisca "Pancha" Merino
- Paola Troncoso
- Julio Jung Jr
- Sandra Donoso
- Scarlett Ahumada
Rostros de la televisión
- Luis Jiménez
- Pamela Díaz
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Kika Silva
- Augusto Schuster
- Cony Capelli
- Martín Cárcamo
- María Alberó
- Blu Dumay
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- María Luisa Godoy
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Gala Caldirola
- Daniel "Huevo" Fuenzalida
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Jaime Leyton
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma "Pops" Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Kike Morandé
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Miguelito
- Marianne Schmidt
- Constanza Santamaría
- Rodrigo Sepúlveda
- Karim Butte
- Maribel Retamal
- Florencia Vial
- Daniel Silva
- Luis Ugalde
- Isidora "Tita" Ureta
- Beto Espinoza
Reinas de belleza
- Inna Moll
- Fátima Bosch
- Ignacia Fernández
Disfruta de la transmisión de la Gala de Viña 2026 por las pantallas de Mega.
