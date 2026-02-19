Cupos completos: Conoce el listado final de las celebridades que desfilarán por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026

19 feb. 2026 - 12:32 hrs.

La gran noche cero del Festival de Viña 2026 está a la "vuelta de la esquina" y la lista del selecto grupo de invitados que brillará en la alfombra roja de la Gala está completa. Desde reinas de belleza, actores y creadores de contenido, hasta deportistas, cantantes y rostros de diferentes medios se harán presentes en la cita.

Si bien la organización ya había revelado algunos nombres, todavía quedaban muchos por descubrir. A continuación, conoce las parejas y artistas confirmados que llenarán de glamour esta 15° edición de la Gala de Viña.

Invitados a la Gala de Viña 2026

Estas son las parejas confirmadas

María José "Coté" López y Lucas Lama

Marlén Olivari y Luciano Marocchino

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

Josefina Montané y Pedro Campos

Emilia Dides y Sammis Reyes

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

Priscila Vargas y José Luis Repenning

Eugenia Lemos y Matías Kosznik

Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña

Cantantes

Nico Ruiz

Fran Maira

Sigrid y Los Claveles

Q_ARE

Kidd Voodoo

Karla Melo

Princesa Alba

Soulfia

Katteyes

Sinaka

Nicole

Pablo Chill-E

Vesta Lugg

Américo

Matteo Bocelli

Deportistas

Francisca Crovetto

Marcelo Díaz

Actores y Actrices

Cota Castelblanco

Jacinta Rodríguez

Magdalena Müller

Francisco Puelles

Vivianne Dietz

Simón Pesutic

Daniela Ramírez

Claudio Castellón

Julieta Bartolomé

Fernando Godoy

Diego Muñoz

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez

Alejandra Fosalba

Mafe Bertero

Elenco de "Detrás del Muro"

Francisca "Pancha" Merino

Paola Troncoso

Julio Jung Jr

Sandra Donoso

Scarlett Ahumada

Rostros de la televisión

Luis Jiménez

Pamela Díaz

Kel Calderón

Fran Virgilio

Kika Silva

Augusto Schuster

Cony Capelli

Martín Cárcamo

María Alberó

Blu Dumay

Kenita Larraín

Millaray Viera

María Luisa Godoy

Eduardo Fuentes

Pamela Leiva

Gala Caldirola

Daniel "Huevo" Fuenzalida

Nicole Moreno

Ignacia Michelson

Skarleth Labra

Power Peralta

Jaime Leyton

Daniela Aránguiz

Jean Philippe Cretton

Akemi Nakamura

Furia Scaglione

Luis Mateucci

Paloma "Pops" Fiuza

Fernando Solabarrieta

Carla Ochoa

Kike Morandé

Marcelo Marocchino

Roberto Cox

Mauricio Medina

Miguelito

Marianne Schmidt

Constanza Santamaría

Rodrigo Sepúlveda

Karim Butte

Maribel Retamal

Florencia Vial

Daniel Silva

Luis Ugalde

Isidora "Tita" Ureta

Beto Espinoza

Reinas de belleza

Inna Moll

Fátima Bosch

Ignacia Fernández

