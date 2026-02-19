Logo Mega

Cupos completos: Conoce el listado final de las celebridades que desfilarán por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026

La gran noche cero del Festival de Viña 2026 está a la "vuelta de la esquina" y la lista del selecto grupo de invitados que brillará en la alfombra roja de la Gala está completa. Desde reinas de belleza, actores y creadores de contenido, hasta deportistas, cantantes y rostros de diferentes medios se harán presentes en la cita. 

Si bien la organización ya había revelado algunos nombres, todavía quedaban muchos por descubrir. A continuación, conoce las parejas y artistas confirmados que llenarán de glamour esta 15° edición de la Gala de Viña. 

Invitados a la Gala de Viña 2026

Estas son las parejas confirmadas 

  • María José "Coté" López y Lucas Lama
  • Marlén Olivari y Luciano Marocchino
  • Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
  • Josefina Montané y Pedro Campos
  • Emilia Dides y Sammis Reyes
  • Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
  • Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
  • Priscila Vargas y José Luis Repenning
  • Eugenia Lemos y Matías Kosznik
  • Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña 
Cantantes  

Deportistas 

  • Francisca Crovetto
  • Marcelo Díaz

Actores y Actrices 

  • Cota Castelblanco
  • Jacinta Rodríguez
  • Magdalena Müller
  • Francisco Puelles
  • Vivianne Dietz
  • Simón Pesutic
  • Daniela Ramírez
  • Claudio Castellón
  • Julieta Bartolomé
  • Fernando Godoy
  • Diego Muñoz
  • Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
  • Alejandra Fosalba
  • Mafe Bertero
  • Elenco de "Detrás del Muro"
  • Francisca "Pancha" Merino
  • Paola Troncoso
  • Julio Jung Jr
  • Sandra Donoso
  • Scarlett Ahumada

Rostros de la televisión

  • Luis Jiménez
  • Pamela Díaz
  • Kel Calderón
  • Fran Virgilio
  • Kika Silva
  • Augusto Schuster
  • Cony Capelli
  • Martín Cárcamo
  • María Alberó
  • Blu Dumay
  • Kenita Larraín
  • Millaray Viera
  • María Luisa Godoy
  • Eduardo Fuentes
  • Pamela Leiva
  • Gala Caldirola
  • Daniel "Huevo" Fuenzalida
  • Nicole Moreno
  • Ignacia Michelson
  • Skarleth Labra
  • Power Peralta
  • Jaime Leyton
  • Daniela Aránguiz
  • Jean Philippe Cretton
  • Akemi Nakamura
  • Furia Scaglione
  • Luis Mateucci
  • Paloma "Pops" Fiuza
  • Fernando Solabarrieta
  • Carla Ochoa
  • Kike Morandé
  • Marcelo Marocchino
  • Roberto Cox
  • Mauricio Medina
  • Miguelito
  • Marianne Schmidt
  • Constanza Santamaría
  • Rodrigo Sepúlveda
  • Karim Butte
  • Maribel Retamal
  • Florencia Vial
  • Daniel Silva
  • Luis Ugalde
  • Isidora "Tita" Ureta
  • Beto Espinoza

Reinas de belleza

  • Inna Moll
  • Fátima Bosch
  • Ignacia Fernández

Disfruta de la transmisión de la Gala de Viña 2026 por las pantallas de Mega.

