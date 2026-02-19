La noche más esperada del verano: Revisa a qué hora comienza la Gala del Festival de Viña 2026
Más de cien celebridades invitadas, entre cantantes, actrices, deportistas y modelos. Una tradicional alfombra roja de casi un kilómetro por la que viviremos un derroche de glamour previo a la primera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar.
Así será la Gala de Viña 2026 y tú podrás ser testigo de todo lo que ocurra en esta 15° edición, a través de las pantallas de Mega.
¿A qué hora empieza la Gala?
Ya todo está listo y la cita es mañana viernes. A las 21:00 horas inicia el evento que estará conducido por Tonka Tomicic y José Antonio Neme, acompañados por la periodista Florencia Vial y el experto en moda Marcelo Marocchino.Ir a la siguiente nota
Podrás sintonizar la señal abierta de Mega desde las 19:00, que presentará la Previa de la Gala, un programa especial con la conducción de Tita Ureta y César Campos, donde podrás ver todos los detalles antes del inicio de la gran noche cero.
Asimismo, podrás conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores tendrán entrevistas exclusivas y todo lo que no se verá en la televisión.
