"Es la gran pasarela, la gran runway que tenemos en Chile": Alcaldesa Ripamonti destaca el valor de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 17:57 hrs.

Esta noche, a partir de las 21:00 horas, la Ciudad Jardín se viste de gala. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entregó sus impresiones sobre la relevancia de la Gala del Festival de Viña del Mar, evento que marca el puntapié inicial del certamen musical más importante del continente y que será transmitido en exclusiva por Mega y todas sus plataformas.

Para la jefa comunal, este evento trasciende la alfombra roja tradicional, convirtiéndose en una vitrina fundamental para el talento local y la economía creativa nacional.

Ripamonti señaló que la Gala es el espacio de mayor visibilidad para el mundo de la moda en nuestro país, comparándola con los epicentros del diseño mundial.

"Es la gran pasarela, la gran runway que tenemos en Chile para mostrar a diseñadores e industrias creativas que esperan todo el año para tener una visualización masiva del trabajo que realizan artistas, artesanos y costureras de grandes marcas chilenas", afirmó la alcaldesa.

Además, proyectó la ambición de posicionar este evento en el calendario internacional: "Así como existen grandes pasarelas en Nueva York y en París, creo que podemos tener la chilena en Viña del Mar".

Como anfitriona de la ciudad, Ripamonti extendió una invitación tanto a quienes asistirán de forma presencial como a los millones de espectadores que seguirán la transmisión a través de las pantallas de Mega.

La expectativa: "Esperamos que se desarrolle con toda la calma y de la manera más adecuada para que los asistentes y los televidentes puedan disfrutar de este evento chileno", concluyó.

Sigue la transmisión digital de la Gala Viña 2026

Todo sobre Gala Viña