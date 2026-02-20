Habría sido motivado por celos: Detienen a hombre acusado de asesinar a la pareja de su ex en San Ramón

20 feb. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre por su presunta participación en un crimen ocurrido el pasado lunes en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana.

El homicidio se produjo al interior de una vivienda de calle Mirador, en donde se encontraba la expareja del agresor con su actual conviviente. Este último resultó ser la víctima.

Supuestamente motivado por los celos, el autor del asesinato irrumpió en el inmueble y le propinó cerca de diez puñaladas al hombre, quien incluso era su amigo desde hacía años.

Detenido por homicidio con arma cortante

De acuerdo al inspector Kevin Rojas Bustamante, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, la detención del acusado se produjo durante la tarde en La Cistena, materializada por personal de dicha unidad especializada.

El detective explicó que la captura se produjo "en virtud de su responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante ocurrido el día 16 de febrero del presente año en la comuna de San Ramón".

"En relación a las circunstancias del delito, se estableció que ese día el imputado llegó al domicilio de la víctima, lugar donde sostuvieron una discusión", agregó la autoridad.

Posteriormente, el imputado "extrae un cuchillo desde sus vestimentas, con el cual procede a lesionar en reiteradas oportunidades a la víctima y huir del lugar en dirección desconocida".

Rojas añadió que la víctima fue auxiliada por vecinos del sector, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano; sin embargo, allí terminó falleciendo a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Finalmente, se indicó que el detenido será puesto a disposición de tribunales para su control de detención y formalización la jornada del sábado.