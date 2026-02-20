Tragedia en Renca: Hasta un mes podría demorar la identificación de víctimas fatales

20 feb. 2026 - 17:19 hrs.

A más de un día del trágico accidente ocurrido el jueves en Renca, donde un camión que transportaba gas se descarriló y causó una enorme explosión en la Ruta 5, se dieron a conocer nuevos antecedentes en torno a la identificación de las víctimas fatales.

De momento, son cuatro las personas fallecidas y se reportaron 17 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, los fallecidos fueron trasladados al SML, donde se trabaja para "su identificación y determinación de la causa de muerte", según detalló el organismo mediante un comunicado.

Hasta un mes podría demorar identificación de cuerpos

Según información que recopiló Meganoticias, de los cuatro fallecidos, hay dos víctimas que han sido identificadas: uno es el conductor del camión de Gasco que protagonizó el accidente y otro es un hombre cuyos restos podrían ser entregados en las próximas horas a sus familiares.

Sin embargo, hay dos fallecidos que no pudieron ser identificados por métodos biométricos ni huella dactilar, por lo que se tomaron muestras de ADN, cuyos resultados pueden extenderse desde tres días hasta incluso un mes.

Las familias de las personas desaparecidas en el accidente ya fueron informadas respecto a los plazos y procedimiento del SML, que espera identificar a los otros dos cuerpos en la mayor brevedad posible.

En tanto, el delegado presidencial Gonzalo Durán informó que todos los heridos que están hospitalizados ya fueron identificados en los centros de salud.