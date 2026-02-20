Detienen a Gyvens de Reggaeton Boys en medio de investigación por sicariato de empresario en Quinta Normal

20 feb. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se dio a conocer la detención de Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, en el marco de la investigación por la muerte de un empresario en la comuna de Quinta Normal, hecho ocurrido en marzo del año pasado.

De acuerdo a T13, su arresto se produjo la madrugada de este viernes y fue concretado por personal del OS9 de Carabineros, tras una serie de diligencias con las que se busca establecer la participación de distintos involucrados en lo que, se presume, se trataría de un sicariato.



¿Qué dijo la defensa de Givens?

En el mismo medio señalado, la defensa de Givens indicó que su representado "no tener ninguna participación ni conocimiento respecto de los hechos que se le están investigando".

"Se intenta establecer un nexo entre él y el conocimiento que tiene sobre algunas personas que, se presume, habrían participado en este ilícito, pero como todavía no tenemos el contenido de la acusación, de la formalización y de los cargos, no tenemos más antecedentes que entregar por ahora", señaló.

En ese contexto, el defensor indicó que el cantante fue detenido en la vía pública, en un sector que no es cercano a su domicilio, lo que "al parecer" haría presumir que la policía lo habría estado siguiendo. "Él fue formalizado hace un tiempo por otro ilícito, totalmente distinto al delito que se le está intentando vincular el día de hoy", indicó.

El sicariato de empresario en Quinta Normal

El homicidio se registró en marzo de 2025, luego de que Carabineros informara la muerte de un empresario de 72 años, quien fue atacado a disparos en el exterior de su empresa, en la comuna de Quinta Normal.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:15 horas, cuando la víctima arribó en su camioneta a la planta de plásticos de su propiedad. En ese momento, se oyeron al menos cuatro disparos.

En esa oportunidad, el fiscal ECOH, Daniel Contreras, indicó que el autor de los disparos habría estado en el lugar antes de la llegada del empresario. “Creemos que podría haberla estado esperando”, señaló.