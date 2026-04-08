Kast se somete a test de drogas y propone exámenes obligatorios a otras autoridades politicas: "tiene que ser de manera pública"

08 abr. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se sometió a un test de drogas mediante muestra de pelo y anunció una serie de medidas para endurecer los controles a autoridades, incluyendo exámenes obligatorios, periódicos y públicos.

La acción se enmarca en un plan del Ejecutivo para reforzar la transparencia y enfrentar eventuales vínculos entre el mundo político y el narcotráfico.

Así fue el test al que se sometió Kast

El Mandatario aclaró que se realizó un test de forma voluntaria y pagado con sus propios recursos, y explicó que este tipo de examen "es el método más exigente", aunque también reconoció que "es el más costoso", detallando que actualmente supera los $300 mil.

Asimismo, comentó que, de forma voluntaria, casi la totalidad de sus ministros y subsecretarios se sometieron a exámenes de droga antes de asumir su mandato.

Cuestionó actual proyecto

El jefe de Estado explicó que la reciente ley aprobada exige este tipo de exámenes en las autoridades, aunque cuestionó que "el problema que se genera con la norma aprobada en febrero es que no se dejó presupuesto para realizar esta toma de análisis de pelo".

En esa línea, enfatizó la necesidad de avanzar en mayores exigencias: "Está claro que si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico".

Por ello, Kast anunció que impulsará modificaciones para que estos test sean obligatorios y con resultados accesibles: "Quien ejerce un cargo público tendrá que entregar un certificado acreditado (...) para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas".

Asimismo, remarcó que la transparencia debe ser total: "Tiene que ser verificable, de manera periódica y de manera pública". Incluso, planteó plazos concretos: "Entregado el certificado, tendrá la persona 10 días para que la institución lo haga público".

Proyecto para ampliar controles

De forma concreta, el Presidente adelantó que enviará un proyecto de ley que ampliará estas exigencias a más autoridades: "Va a incluir también al Presidente de la República, porque hoy día no está incluido".

Además, buscará incorporar a parlamentarios, alcaldes, gobernadores, concejales y directivas de partidos políticos: "Si son servidores públicos (...) al menos una vez al año cada senador y cada diputado debe estar dispuesto a hacerse el examen de pelo".

También propuso que candidatos a cargos de elección popular deban presentar un test negativo al momento de inscribirse.

Finalmente, Kast hizo un llamado directo a todo el mundo político: "Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea. Tenemos que recuperar la confianza en cada una de las instituciones y eso parte por la propia voluntad".

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