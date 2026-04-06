Kast respalda a ministra Steinert y pone en duda corredor humanitario para migrantes: "Vamos a ir avanzando en la expulsión"

06 abr. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Tras su reunión con el Presidente de Argentina, Javier Milei, el Mandatario José Antonio Kast abordó diversos temas de la agenda bilateral y también se refirió a la contingencia nacional, marcando un fuerte respaldo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de la polémica por la salida de Consuelo Peña desde la PDI.

De paso, el jefe de Estado también puso en duda la opción de trabajar en un corredor humanitario para migrantes venezolanos, aunque anunció que en las próximas semanas avanzarán en expulsiones.

Respaldo a ministra tras polémica por Consuelo Peña

Kast fue enfático en respaldar a la ministra Steinert, tras la controversia por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

"Respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo", afirmó.

Asimismo, Kast agregó que "estoy convencido de que el director general de la PDI ejerció las atribuciones que le correspondían".

Migración y corredor humanitario

Otro de los temas abordados en la cita bilateral fue la migración irregular y las medidas para enfrentarla a nivel regional.

"Hemos podido hablar del tema de la inmigración irregular, del crimen organizado que utiliza a las personas para generar un negocio", señaló Kast. En esa línea, enfatizó la necesidad de cooperación internacional: "La integración en temas de seguridad para nosotros es fundamental, compartir los antecedentes de quienes tienen prontuario criminal es muy relevante".

Sobre el eventual corredor humanitario para migrantes venezolanos, explicó que el escenario podría cambiar con la situación política en ese país: "La salida del narco dictador Maduro (...) nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares".

Asimismo, planteó que "esperamos que los vuelos en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre".

"Nosotros vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas, en los próximos meses, y va a ser algo regular. Y por lo mismo siempre hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente para que ellos tengan la posibilidad en algún momento, si se dan las condiciones, de volver a postular, a ingresar a Chile como corresponde", añadió.

Caso Galvarino Apablaza

Finalmente, Kast también abordó la situación de Galvarino Apablaza, acusado del asesinato de Jaime Guzmán y quien se encuentra prófugo de la justicia.

"Al Presidente Milei le hice mención de esto: tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia", sostuvo.

El Mandatario agregó que el Gobierno argentino puso una recompensa para su captura: "Le pedimos a cada ciudadano argentino (...) que informe a la policía para que esa persona sea finalmente extraditada a Chile y pueda tener un juicio".