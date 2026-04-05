Antes de viajar a Argentina Kast sostiene que Apablaza "es un prófugo de la justicia"

05 abr. 2026 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este domingo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, dio inicio a su primera gira internacional como jefe de Estado, con destino a Argentina, donde sostendrá una reunión con su par Javier Milei.

El viaje se produce en un contexto marcado por la fallida detención de Galvarino Apablaza, quien actualmente permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades argentinas.

¿Qué dijo el Presidente Kast antes de viajar a Argentina?

Antes de abordar su vuelo, el Mandatario se refirió a esta situación, afirmando que “ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia”. En esa línea, valoró el apoyo de Argentina, señalando que “agradecemos la colaboración que ha presentado Argentina en todas estas materias”.

Asimismo, recalcó que, más allá de las acciones de la defensa, el caso tiene un desenlace claro. “Más allá de lo que diga la defensa del señor Apablaza, todos hoy día saben quién es quién (...) La justicia va a llegar, y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas en la justicia chilena”, sostuvo.

El Presidente también destacó que esta visita tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral en distintos ámbitos, especialmente en materias de seguridad y cooperación.

En ese contexto, subrayó la importancia de enfrentar desafíos comunes entre ambos países, indicando que “tenemos enemigos comunes que atacan nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar”.

De esta forma, el viaje a Buenos Aires marca el inicio de la agenda internacional del Gobierno, en una instancia que combina temas diplomáticos con asuntos de seguridad que hoy cruzan la relación entre Chile y Argentina.

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