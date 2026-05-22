Preocupación por el estado de Kathy Orellana: Reportan que estaría hospitalizada hace 10 días

22 may. 2026 - 09:47 hrs.

La ausencia de Kathy Orellana en redes sociales comenzó a generar preguntas entre sus seguidores durante las últimas semanas. La exchica Rojo fama contra fama, que mantenía actividad constante en Instagram, no publica contenido desde el pasado 24 de abril,.

Según informó FMDOS, la cantante chilena estaría hospitalizada desde hace aproximadamente 10 días producto de una peritonitis, la que la habría tenido al borde de la muerte.

El reporte también generó reacciones que apuntaban a que en el último tiempo Orellana había promocionado tratamientos para bajar de peso a través de su cuenta de Instagram. A partir de ello, algunos seguidores comenzaron a especular sobre una eventual relación entre ambos hechos. Sin embargo, no existe información confirmada que vincule su estado de salud con dichos tratamientos.

El complejo camino de Kathy Orellana

Kathy Orellana alcanzó notoriedad pública a comienzos de los años 2000 luego de participar en Rojo fama contra fama, espacio donde se ganó el apodo de “la morenaza de Rancagua”.

Tras su paso por televisión, desarrolló una carrera ligada a la música y a presentaciones en distintos eventos, aunque también enfrentó años difíciles marcados por problemas de alcoholismo, conflictos familiares y episodios polémicos que impactaron distintos aspectos de su vida.

La propia cantante contó en distintas entrevistas que llegó a consumir grandes cantidades de alcohol diariamente, situación que afectó profundamente su salud, su trabajo y la relación con su hijo. Uno de los momentos más complejos ocurrió cuando perdió su custodia, hecho que la llevó a iniciar un proceso de rehabilitación.

La etapa que mostraba antes de su hospitalización

En el último tiempo, Orellana había compartido señales de estabilidad personal. Según ha relatado previamente, llevaba más de tres años sobria y había logrado recomponer la relación con su hijo.

Además, volvió a aparecer en televisión, mientras mantenía una presencia frecuente en redes sociales, actividad que se detuvo semanas antes de que trascendiera la información sobre su hospitalización.

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