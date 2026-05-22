Pedro Pascal confirma la muerte de su abuela con emotivo mensaje: "Un espacio que nunca podrá llenarse"

22 may. 2026 - 00:30 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal confirmó este jueves el fallecimiento de su abuela paterna, Juana Riera Bauzá, a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

La estrella de Hollywood utilizó su cuenta de Instagram para despedirse públicamente de su familiar con una sentida publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y fanáticos.

La despedida de Pedro Pascal a su abuela

“La Reina Balmaceda. Juani, somos porque eras. Un espacio que nunca podrá llenarse. Cómo te queremos. Gracias”, escribió el intérprete.

Tras conocerse el mensaje, cientos de seguidores comenzaron a enviar condolencias y muestras de apoyo al actor a través de redes sociales, acompañándolo en medio de este delicado momento personal.

El mensaje de despedida también fue además compartido por Lux Pascal, quien replicó la publicación en sus historias de Instagram.