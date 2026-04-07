Presidente José Antonio Kast se realizará test de droga y anunciará batería de medidas

07 abr. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles a las 10:00 horas, el Presidente José Antonio Kast, acudirá a un recinto de toma de muestra para realizarse un test de pelo, en el marco de las nuevas medidas de prevención de drogas que quiere establecer La Moneda.

Actualmente, la ley de reajuste, aplicada en enero, aprobó una norma que establece la obligatoriedad para que autoridades, a excepción del Mandatario, realicen este examen.

Según la periodista del área política de Mega, Sylvia Córdova, en esa misma jornada, el Jefe de Estado presentará una batería de propuestas en esta línea que incluirá a otras autoridades políticas y así dar una señal de tolerancia cero.

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