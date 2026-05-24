Cadem: 53% considera a Jorge Quiroz el ministro "más influyente" y 57% está en desacuerdo con Punta Peuco solo para militares

24 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 24 de mayo hizo una evaluación del gabinete de José Antonio Kast, además de consultar temas de contingencia como el destino que debería tener la cárcel de Punta Peuco.

Jorge Quiroz el ministro "más influyente"

Cadem comenzó preguntando por el conocimiento del equipo de Gobierno, siendo los ministros del Deporte, Natalia Duco (87%); de Energía, Ximena Rincón (87%); de Ciencia, Ximena Lincolao (84%); de Hacienda, Jorge Quiroz (81%); y de Vivienda, Iván Poduje (80%), los más conocidos por la ciudadanía.

En cuanto a la evaluación de los secretarios de Estado, el "Top 5" se lo llevan el ministro de la Segpres, José García Ruminot (57%); el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (57%); la titular de Salud, May Chomalí (57%); el canciller Francisco Pérez Mackenna (55%); y el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (54%).

Finalmente, se preguntó por cuál es el ministro o ministra "más influyente" del gabinete, siendo por lejos el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien se lleva esa designación con un 53% del total de las menciones.

Al jefe de la billetera fiscal le siguen Iván Poduje (34%), Claudio Alvarado (26%), el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau (20%) y José García Ruminot (11%).

El destino de Punta Peuco

Luego de que el Presidente Kast anunciara que busca revertir la decisión de convertir Punta Peuco en un penal común, Cadem consultó si las personas estaban de acuerdo o en desacuerdo con que dicha cárcel "vuelva a ser un recinto exclusivo para exmilitares condenados por derechos humanos".

Ante esto, un 57% dijo estar "en desacuerdo", mientras que solo un 30% señaló estar "de acuerdo" y un 13% no contestó la pregunta.

Al preguntar sobre qué debería hacer el Gobierno con Punta Peuco: 35% sostuvo que hay que "mantenerla abierta, pero permitir también el ingreso de delincuentes comunes", 32% se inclinó por "cerrarla y que militares juzgados por derechos humanos cumplan sus condenas en cárceles comunes", y 25% dijo que hay que "mantenerla abierta y exclusiva para militares juzgados por derechos humanos".

Finalmente, se preguntó sobre qué debería hacerse con los militares presos, con un 59% señalando que estos "no deben tener beneficios carcelarios y que cumplan sus condenas sin importar su edad o salud" y un 34% indicando que "deben tener derecho a beneficios carcelarios y cumplir la condena en sus casas".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 161 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 53,0% al cumplirse una cuota de 1.013 casos de un total de 1.913 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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