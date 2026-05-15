"Estamos ordenándolo": Kast abre la puerta a revertir cambio en Punta Peuco y que vuelva a ser exclusivo para exuniformados

15 may. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Las declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre el futuro de Punta Peuco volvieron a instalar el debate respecto del recinto penitenciario que, desde noviembre del año pasado, dejó de funcionar exclusivamente para exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad y pasó a operar como una cárcel común.

El Mandatario abordó el tema el pasado jueves durante una actividad ciudadana en Copiapó, donde cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno del expresidente Gabriel Boric y afirmó que existía un acuerdo transversal respecto de mantener recintos penales diferenciados para exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Las declaraciones de Kast sobre Punta Peuco

“Había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El Gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas”, sostuvo Kast.

El Presidente agregó que “estamos ordenándolo, porque no corresponde, y había un consenso nacional, más allá de que algunos parlamentarios, dentro de sus legítimos derechos, vayan a la Contraloría, vayan a los tribunales o vayan a distintas partes a decir lo contrario”.

Ministro Alvarado respalda a Kast

Sus dichos fueron posteriormente abordados por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó que el Ejecutivo está revisando el escenario actual del recinto penitenciario. “El Presidente lo que ha manifestado es que la decisión que se tomó en el Gobierno anterior no es una decisión que a él le satisfaga y que está disponible para evaluar, analizar y revisar. Y cuando se tome una decisión, se comunicará oportunamente”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de Estado añadió que “cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa toda la información disponible, todos los antecedentes, y en función del juicio que uno se forme y a la conclusión que se llegue, se tomará una decisión, y cuando se tome, se comunicará”.

Críticas desde la oposición

Las declaraciones del Mandatario generaron cuestionamientos desde la oposición y también de exautoridades vinculadas al sistema penitenciario y de justicia.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió a través de su cuenta de X que “tanto el Presidente Piñera cuando cerró el penal Cordillera (2013), como el Presidente Boric cuando transformó el expenal Punta Peuco en un recinto común (2025), actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”.

En la misma publicación agregó que “es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de Derechos Humanos”.

La senadora Yasna Provoste (DC) también se refirió al tema y planteó que “espero que esto no sigan siendo metáforas del Presidente. Creo que en esto el país requiere mucha claridad respecto de lo que se va a hacer”.

Además, sostuvo que “como todas las semanas estamos ya acostumbrándonos a recibir malas noticias sobre otras malas noticias. Creo que esto es parte de la estrategia que tiene este Gobierno y al menos nosotros no nos vamos a desviar”.

Debate por eventuales indultos

En medio de la discusión sobre Punta Peuco, el Presidente Kast también abordó la posibilidad de otorgar indultos a exuniformados condenados en causas vinculadas al estallido social.

“Yo al menos en campaña no hice una promesa absoluta de que se iba a indultar a todas las personas, y en eso yo soy muy transparente y tengo mi conciencia muy tranquila, porque algunos dicen ‘usted tiene que indultarlos a todos’. No, yo dije que iba a ocupar la facultad del indulto, una vez que pudiéramos analizar caso por caso”, señaló.

El Mandatario añadió que “hasta ahora no hemos indultado a nadie y eso es una realidad. Sí estamos tratando de que todos los condenados o todas las personas que están cumpliendo condena tengan las posibilidades de cumplir su condena de manera digna”.

Desde el Congreso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que “yo lo que pedí, y lo digo como presidenta del Senado, es que sea una cuestión reflexiva, apegada a la ley. Es imposible impedir a un Presidente que lo ejerza porque todos los presidentes lo han ejercido”.

Mientras que la diputada Daniela Serrano (PC) sostuvo que “el mandar un mensaje a la ciudadanía diciendo que va a reordenar Punta Peuco, el mensaje, entonces, es claro. Él cree en los privilegios para los criminales de lesa humanidad”.

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