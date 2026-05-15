Pasaporte Patrimonial: Así es y para qué sirve en el Día de los Patrimonios

15 may. 2026 - 17:09 hrs.

En el marco del próximo Día de los Patrimonios 2026, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural presentó el nuevo “Pasaporte Patrimonial”, una iniciativa que busca incentivar los recorridos culturales por distintas ciudades y regiones del país.

El documento permitirá que las personas registren sus visitas a museos, bibliotecas, archivos y otros espacios patrimoniales mediante timbres, stickers, firmas o distintivos conmemorativos.

¿Cuándo se podrá usar el Pasaporte Patrimonial?

Según informaron desde la organización, el pasaporte podrá comenzar a utilizarse durante el fin de semana del Día de los Patrimonios, es decir, el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Sin embargo, una de las principales novedades de esta edición es que el documento podrá seguir utilizándose durante todo el año en distintos espacios culturales adheridos.

La iniciativa busca transformarse en una especie de bitácora cultural para quienes recorran lugares históricos y patrimoniales del país.

¿Dónde retirar el Pasaporte Patrimonial?

El pasaporte podrá retirarse desde el martes 26 de mayo en más de 30 puntos distribuidos a lo largo de Chile, entre los lugares habilitados se encuentran:

Museos nacionales, regionales y especializados

nacionales, regionales y especializados Bibliotecas regionales

Archivo Nacional y archivos regionales

Direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Nacional del Cultural Otros espacios definidos en cada región

Desde la organización detallaron que algunos recintos contarán con timbre oficial para sellar el pasaporte, mientras que otros podrán utilizar stickers, firmas o marcas simbólicas para acreditar la visita.

Además, el documento incluye espacios para que cada persona escriba anotaciones, experiencias o recuerdos asociados a los lugares visitados.

¿Dónde revisar los puntos de entrega?

El listado completo de puntos de distribución se encuentra disponible en el sitio oficial del Día de los Patrimonios, donde además se podrá revisar la programación de actividades culturales, recorridos y espacios participantes a nivel nacional.

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