Día de los Patrimonios: ¿Cuándo se festeja este 2026?

01 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Día de los Patrimonios es una festividad que se celebra en territorio chileno y que está diseñada para promover tanto la cultura como las tradiciones. Este 2026 tiene lugar la conmemoración de los 27 años de la renombrada fiesta.

Según su sitio web oficial, esta efeméride es una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y apreciadas por la ciudadanía, pues se recorre, descubre y vive el patrimonio nacional.

La celebración invita a reconocer los alcances del patrimonio, que va más allá de lo esencial, como monumentos, edificios y libros. Precisa que este se encuentra también en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, calles, barrios, ciudades y paisajes que se recorren.

¿Cuándo se festeja este 2026 el Día de los Patrimonios?

El Día de los Patrimonios se festeja durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. Para entonces, se espera que los espacios se llenen de actividades y se encuentren disponibles para que el público pueda integrarse a vivir esta experiencia.

“El patrimonio es una historia común, construida por muchas voces y generaciones. Una historia que se sigue escribiendo cada vez que participamos, recorremos, escuchamos, aprendemos, cuidamos y compartimos. Porque el patrimonio no solo se mira: se vive, se cuida y se comparte”, sugiere el informe gubernamental del portal digital.

Inscripciones en actividades

Quienes pertenezcan a alguna organización o institución, sea esta pública o privada, pueden inscribir su actividad para que esta participe en el Día de los Patrimonios.

Para formalizar la inscripción, es necesario ingresar al siguiente enlace y llenar los datos requeridos. El Gobierno de Chile confirma que el plazo para la realización de este trámite será hasta el martes 26 de mayo hasta las 23:59 horas.

El ente estipula que las actividades deben ser de carácter abierto, por lo que no se aceptarán puestas en escena dirigidas a públicos cerrados o específicos. Las actividades deben tener como norte la promoción del patrimonio, la cultura y el arte en Chile.

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