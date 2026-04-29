Día del Patrimonio 2026: Esta es la fecha oficial del evento y las actividades para disfrutar

29 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Los chilenos se preparan para una nueva versión del Día del Patrimonio, el evento cultural más importante del país. Este 2026, la celebración promete ser un reencuentro masivo con nuestra identidad, historia y tradiciones.

¿Cuándo se celebra el Día del Patrimonio 2026?

Si estás marcando tu calendario para no perderte ninguna actividad, la respuesta es clara: el Día del Patrimonio 2026 se celebrará los días sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Durante este fin de semana, instituciones públicas y privadas de todo el territorio nacional, desde Arica hasta la Antártica chilena, abrirán sus puertas de forma gratuita para recibir a miles de visitantes.

Esta doble jornada permite que las familias puedan planificar recorridos extensos, aprovechando tanto las aperturas de edificios emblemáticos como las rutas patrimoniales en barrios y zonas típicas.

Un calendario patrimonial expandido

Una de las grandes novedades de este ciclo es la consolidación de un calendario anual. Aunque el hito de mayo sigue siendo la fecha central, el Ministerio de las Culturas ha establecido otras fechas clave para este 2026:

Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes: Sábado 22 de agosto.

Noche de Museos: Viernes 23 de octubre.

Estas fechas complementarias aseguran que el reconocimiento de nuestra herencia cultural no se limite a un solo fin de semana, sino que sea una constante durante todo el año.

¿Qué esperar para este 30 y 31 de mayo?

El objetivo principal del sitio oficial, www.diadelpatrimonio.cl, es conectar a la ciudadanía con las actividades. El enfoque de este año está puesto en el concepto de "patrimonio vivo". Esto incluye:

Apertura de edificios: Acceso a palacios, ministerios y teatros que usualmente están cerrados al público.

Patrimonio inmaterial: Talleres de oficios, presentaciones de cultores tradicionales, música folclórica y degustaciones gastronómicas.

Modalidad híbrida: Además de las visitas presenciales, se mantendrán recorridos virtuales y charlas online para quienes prefieran participar desde casa o se encuentren lejos de los centros urbanos.

¿Cómo participar?

Para los ciudadanos, no se requiere inscripción previa en la mayoría de los casos, salvo en recorridos con cupos limitados que se anunciarán en la plataforma oficial semanas antes del evento.

Por otro lado, las organizaciones que deseen inscribir sus edificios o rutas tienen plazo hasta el 26 de mayo para registrar sus actividades en el portal web.

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