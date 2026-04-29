Cursos gratuitos: Conoce la oferta actual del Sence

29 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) dispone de una amplia oferta de cursos gratuitos en línea. Esta iniciativa estatal busca mejorar la empleabilidad de las personas a través del aprendizaje de nuevas habilidades para el trabajo.

Los programas de formación se imparten de manera ininterrumpida durante todo el año gracias a distintas alianzas estratégicas con instituciones privadas, permitiendo a la población adquirir competencias en sectores vitales y de alta demanda.

¿Qué cursos tiene disponibles el Sence?

De acuerdo al sitio web de Sence, el catálogo de estudios se divide en cuatro grandes áreas temáticas, dictadas por las instituciones ejecutoras en alianza con el Estado:

Despega Mipe en línea: dirigido a representantes legales, dueños, socios y trabajadores de micro y pequeñas empresas. Ofrece cursos especializados en áreas como inglés y gestión de empresas.

dirigido a representantes legales, dueños, socios y trabajadores de micro y pequeñas empresas. Ofrece cursos especializados en áreas como inglés y gestión de empresas. Cursos en línea: es la línea más amplia del servicio. Ofrece capacitaciones en tecnología, emprendimiento y liderazgo, y está abierta a todo el público general mayor de 18 años.

es la línea más amplia del servicio. Ofrece capacitaciones en tecnología, emprendimiento y liderazgo, y está abierta a todo el público general mayor de 18 años. Becas laborales: un programa social diseñado para personas en situación de riesgo y cesantía, así como para quienes buscan trabajo por primera vez o tienen empleos de baja calificación laboral.

un programa social diseñado para personas en situación de riesgo y cesantía, así como para quienes buscan trabajo por primera vez o tienen empleos de baja calificación laboral. Conexión laboral: módulos de apoyo enfocados estrictamente en la orientación ocupacional, enseñando técnicas sencillas y eficientes para buscar y encontrar trabajo.

¿Cómo son los cursos gratuitos del Sence?

Dado que gran parte de esta oferta (como Despega Mipe y Cursos en Línea) se dicta a través de plataformas digitales, los usuarios pueden acceder a una modalidad de estudio flexible y asincrónica, avanzando a su propio ritmo.

Al finalizar satisfactoriamente todos los módulos de aprendizaje de cualquier programa, el alumno recibe un diploma oficial emitido por la institución ejecutora y respaldado por el Sence, el cual sirve para enriquecer el currículum vitae.

¿Qué necesito para inscribirme en los cursos del Sence?

Los requisitos varían dependiendo del programa al que se desee postular. Sin embargo, existen condiciones generales que el sistema exige a todos los usuarios:

Ser mayor de 18 años.

Contar con RUN chileno vigente.

Poseer la Clave Única activa.

Pertenecer al perfil del programa. Ejemplo: tener iniciación de actividades para el caso de Despega Mipe, o estar dentro de los tramos de vulnerabilidad para las Becas Laborales.

¿Cómo me inscribo a los cursos del Sence?

El proceso de postulación se realiza a través del portal de cursos (pulsa aquí), donde podrá obtener más información sobre los requisitos y trámites de inscripción.

Para formalizar la matrícula, el sistema solicitará la Clave Única. Una vez verificados los antecedentes y el perfil del postulante, el Sence confirmará la inscripción mediante un correo electrónico, habilitando el acceso a las plataformas de estudio.

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