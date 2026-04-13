Becas Sence de empleabilidad digital: Así puedes postular

13 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Hasta el miércoles 22 de abril hay plazo para postular a las becas de empleabilidad digital del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), una iniciativa que busca entregar herramientas tecnológicas gratuitas.

Estos cursos intensivos o bootcamps están diseñados para formar a los participantes en las áreas con mayor demanda en el mercado actual, facilitando la reinserción y abriendo nuevas oportunidades profesionales.

¿Cómo postular a las becas Sence de empleabilidad digital?

Según Sence, los interesados deben registrarse en Elige Tu Curso (pulsa aquí) con la Clave Única, para que el sistema pueda verificar si puede acceder o no al curso.

Si el sistema confirma que puede inscribirse, redirigirá al portal del Talento de Digital para:

Completar toda la información solicitada en la sección “Mis Datos”.

Realizar una o dos postulaciones en la sección “Mis Postulaciones”, seleccionando: curso y prioridad (1 o 2) y las jornada de clases diurno y/o vespertino.

Rendir las pruebas de admisión online en la plataforma Alkemy, accediendo desde “Mis postulaciones”. Debes registrarte en Alkemy usando el mismo email con el que te registraste en Talento Digital.

Los tests solo pueden ser completados en computador y el interesado tendrá que hacerlo en 72 horas, contadas desde la creación de la postulación.

A partir de los requisitos cumplidos y los puntajes obtenidos en las pruebas, se construirá un ranking de mayor a menor. Los que estén en mejor posición serán preseleccionados para la asignación de una beca, hasta completar los cupos para cada curso y jornada disponible.

Requisitos para postular a las becas Sence de empleabilidad digital

Al momento de presentar la postulación, se evaluará que la persona cumpla con lo siguiente:

Estar sin trabajo al momento de postular, ya sea como trabajador dependiente e independiente.

Ser mayor de 18 años.

Haber finalizado la Enseñanza Media. En el caso de los cursos de especialidad, contar con título técnico o profesional en carreras afines.

Contar con al menos tres cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses.

No haber tenido en los últimos 12 meses un ingreso bruto promedio superior a $1.200.000.

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