Cursos gratuitos del Sence para minería: Así puedes acceder

25 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El martes 31 de marzo termina el plazo para inscribirse en los cursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en el sector de la minería, cuya función es vital para el país y el mundo.

Estos programas educativos están destinados a mayores de 18 años y se imparten mediante una moderna plataforma digital. Por ello, los usuarios tienen la oportunidad de sumar nuevas habilidades técnicas desde cualquier ubicación.

¿Cómo acceder a los cursos Sence en minería?

De acuerdo a Sence, los interesados deben ingresar al portal de cursos (pulsa aquí) y realizar lo siguiente:

Seleccionar el curso de su preferencia.

Pulsar el botón superior verde de “Inscribirme o continuar”.

Ingresar con la ClaveÚnica y RUN.

Una vez hecho esto, se completará la inscripción y el estudiante podrá iniciar el curso a partir de ese momento. Puede completarlo a su ritmo, dentro de un plazo de 30 días contados desde la inscripción.

¿Cuáles son los cursos Sence disponibles en minería?

Los interesados pueden postular a distintos cursos pertenecientes a la misma área, todos con diferentes duraciones:

Planificación minera subterránea (dos horas de duración).

Planificación estratégica del negocio minero (cuatro horas)

Minería a cielo abierto (16 horas)

Geología general (cuatro horas)

Minería para no mineros (cuatro horas)

Economía de minerales (cuatro horas)

Emprende en minería (cuatro horas)

Gestión de proyectos mineros (16 horas)

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