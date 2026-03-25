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Cursos gratuitos del Sence para minería: Así puedes acceder

El martes 31 de marzo termina el plazo para inscribirse en los cursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en el sector de la minería, cuya función es vital para el país y el mundo.

Estos programas educativos están destinados a mayores de 18 años y se imparten mediante una moderna plataforma digital. Por ello, los usuarios tienen la oportunidad de sumar nuevas habilidades técnicas desde cualquier ubicación.

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¿Cómo acceder a los cursos Sence en minería?

De acuerdo a Sence, los interesados deben ingresar al portal de cursos (pulsa aquí) y realizar lo siguiente:

  • Seleccionar el curso de su preferencia.
  • Pulsar el botón superior verde de “Inscribirme o continuar”.
  • Ingresar con la ClaveÚnica y RUN.

Una vez hecho esto, se completará la inscripción y el estudiante podrá iniciar el curso a partir de ese momento. Puede completarlo a su ritmo, dentro de un plazo de 30 días contados desde la inscripción.

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¿Cuáles son los cursos Sence disponibles en minería?

Los interesados pueden postular a distintos cursos pertenecientes a la misma área, todos con diferentes duraciones:

  • Planificación minera subterránea (dos horas de duración).
  • Planificación estratégica del negocio minero (cuatro horas)
  • Minería a cielo abierto (16 horas)
  • Geología general (cuatro horas)
  • Minería para no mineros (cuatro horas)
  • Economía de minerales (cuatro horas)
  • Emprende en minería (cuatro horas)
  • Gestión de proyectos mineros (16 horas)

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