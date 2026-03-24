Cédula de identidad: ¿A quiénes les dura 20 años?

24 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La Cédula de Identidad es un documento que acredita la identidad de una persona. Como todo formato legal, ciertas condiciones aplican ante su emisión.

Esta contiene el nombre completo, Rol Único Nacional (RUN), sexo, foto, firma y huella dactilar, según indica ChileAtiende.

En caso de que aplique, el carnet incluye la profesión, siempre que la persona esté debidamente inscrita en el registro de profesionales.

¿A quiénes les dura 20 años?

A las personas a quienes la cédula de identidad les dura 20 años son los mayores de 80 años y mayores de 60 años con dependencia severa.

En estos casos se emite el documento con una vigencia de 20 años y se autoriza su uso dentro del territorio nacional.

Si la persona quiere usarla como documento de viaje, su vigencia será de 10 años a partir de la fecha de emisión.

Emisión de la cédula de identidad

Para la obtención o renovación de la cédula de identidad es necesario acudir a una oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel). Previamente se puede reservar hora de atención, si la oficina posee agendamiento.

No se requiere ningún documento para la realización del trámite, sino la presencia del ciudadano interesado, quien debe indicar su nombre completo, fecha de nacimiento y RUN. Para la emisión se debe hacer un pago de $3.820.

Todo mayor de 18 años con residencia en el país tiene la obligación de portar su carnet de identidad vigente y en buen estado.

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