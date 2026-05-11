Postulaciones al subsidio eléctrico abren este mes: Estos son los requisitos

11 may. 2026 - 14:00 hrs.

Durante este mes de mayo abren las postulaciones al subsidio eléctrico, en lo que sería la quinta convocatoria de este beneficio gubernamental derivado del Ministerio de Energía.

Para poder tener acceso al aporte social, es necesario cumplir con una serie de requisitos estipulados por el ente encargado, que certifican la viabilidad de la postulación.

Según su sitio web oficial, este descuento estatal estaría diseñado para reducir el impacto económico de las facturas eléctricas en las familias que registren mayor vulnerabilidad en la población.

Estos son los requisitos para postular al subsidio eléctrico

Para postular a la quinta convocatoria del subsidio eléctrico, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

El solicitante debe ser mayor de 18 años de edad y formar parte del Registro Social de Hogares (RSH).

de edad y formar parte del Registro Social de Hogares (RSH). Se debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente de acuerdo al Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con RSH, independiente del tramo de CSE a la segunda quincena de mayo de 2026.

Deben ser clientes residenciales , tanto arrendatarios como propietarios, y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad a la fecha del 22 de junio de 2026.

, tanto arrendatarios como propietarios, y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad a la fecha del 22 de junio de 2026. Contar con ClaveÚnica para ingresar la solicitud.

para ingresar la solicitud. Hacer la solicitud solo una vez por hogar.

¿Quiénes tienen prioridad en la asignación del beneficio?

Los hogares que tienen prioridad en la asignación del beneficio del Subsidio Eléctrico son aquellos en los que viva una persona electrodependiente. Este precepto aplica sin considerar el tramo en el que se encuentren en el Registro Social de Hogares.

Asimismo, suelen ser priorizados los núcleos integrantes del tramo 0-40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, donde se encuentren niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, adultos mayores y personas sujetas de cuidado (con algún tipo de discapacidad, dependencia funcional o invalidez).

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