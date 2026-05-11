Residencia legal en Suiza: los cinco principales requisitos y cómo realizar el proceso paso a paso

11 may. 2026 - 14:15 hrs.

Para obtener la residencia legal en Suiza es necesario contar con la aprobación de las autoridades, tras la revisión de ciertos requisitos de ley. Hacer el proceso es un tanto más manejable si se cuenta con la información necesaria para la tramitación.

Por medio de Tiktok, una latina de nombre Linda Rosales, relató su experiencia durante la realización de esta diligencia y contó cómo obtuvo su permiso de residencia legal en la nación europea, por un plazo de 5 años.

A pesar de los testimonios personales, es necesario informarse de manera oportuna por medio de los canales oficiales del Estado suizo, a fin de evitar confusiones y agilizar la realización de cualquier procedimiento migratorio.

¿Cuáles son los cinco principales requisitos para obtener la residencia legal en Suiza?

Para obtener la residencia legal en Suiza se debe cumplir con los cinco principales requisitos estipulados por la ley.

Pexels

“Lo primero y, quizás lo más difícil, para muchas personas que me siguen es el DNI europeo o nacionalidad europea. Lo necesitas porque para un contrato de trabajo, por los convenios que tiene Suiza con la Unión Europea, te pueden dar de alta con eso. En cambio con un documento sudamericano, no. No es imposible, pero es muchísimo más difícil que te lo den”, explicó Rosales.

De acuerdo a lo comentado por la migrante, el segundo requerimiento es un contrato de trabajo indefinido, el tercero es un empadronamiento o registro en el ayuntamiento y, por consiguiente, se debe contar con un contrato de alquiler.

Como siguiente paso en el proceso está el hecho de pagar una tasa o arancel y, por último, se debe contar con un seguro médico obligatorio.

El permiso paso a paso

“Yo solicité mi permiso de trabajo un martes, ayer hizo 15 días, y me llegó el viernes pasado. Me tardó menos de 15 días en llegar”, destacó la creadora de contenido.

Sin embargo, señaló que el procedimiento detrás de esta solicitud, en el cual se debe buscar un empleo, ubicar una propiedad, empadronar…, es “un poco más complicado”.

“De hecho el día que me registré en el ayuntamiento me rellenaron el formulario que yo iba a llevar a extranjería. Todo se gestionó mediante el ayuntamiento. Ellos mismos me gestionaron la cita, que me tardó unas 3 semanas desde que la pedí. Ya fui a mi cita en extranjería, me tomaron la foto y la huella”.

Todo sobre Migrantes