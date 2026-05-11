Investigan femicidio en Buin: Hombre le disparó a su pareja, la subió a un automóvil y la dejó abandonada en el hospital

11 may. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) está investigando el que se podría convertir en el femicidio número 14 de este 2026, luego de que una mujer de 37 años fuera asesinada por su pareja la noche del domingo en la comuna de Buin, al sur de la Región Metropolitana.

El hecho que conmocionó a la comunidad, ya que tras herirla gravemente, el sujeto subió a la madre de cuatro hijos a un automóvil y la dejó abandonada en la urgencia del hospital de la comuna.

Investigan femicidio en Buin

El periodista de Meganoticias, Julio Ahumada, explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en la casa de la víctima, en donde esta vivía hace unas semanas con su pareja y un tercero que le arrendaba una habitación.

Esta última persona fue clave para las policías, ya que "él habría estado presente en el instante en el que se habría originado un conflicto entre la víctima y el victimario", señaló el reportero de Mega.

Fue así entonces como, en medio de la discusión, el sujeto "busca un arma de fuego y efectúa una serie de disparos al interior del domicilio", uno de los cuales lesionó de gravedad a la mujer.

Tras esto, el responsable del crimen tomó un automóvil, subió a la mujer al vehículo y, según quedó registrado en cámaras de seguridad, se trasladó a gran velocidad hasta el Hospital de Buin, lugar en donde la dejó abandonada.

El sujeto se dio a la fuga y no ha sido encontrado; sin embargo, está plenamente identificado, contando entre sus antecedentes con una orden de detención vigente desde 2019 por el delito de homicidio.

"El hombre la tenía amenazada de muerte"

Esta mañana uno de los hijos de la víctima conversó con Meganoticias, señalando que "el hombre la tenía amenazada de muerte, porque según él mi mamá andaba hablando con otro loco. Era posesivo, tóxico, no sé qué habrá pasado ahí".

El joven no vivía con su madre y dijo que la vio por última vez el sábado, enterándose lamentablemente de la muerte de su progenitora en el mismo Día de la Madre.

"(Estamos) preocupados porque no sabemos lo que va a pasar; el tipo anda suelto. Andaba cerca de la casa de mi hermana, que ella vive con mis hermanos pequeños. No sabemos qué va a pasar con el tipo; si ya mató a una persona, no le dolió haber matado a una mujer".

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), este año 2026 se registran oficialmente 13 femicidios consumados, 102 frustrados y 28 tentados.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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