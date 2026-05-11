Pistolero solitario mata a un peatón en plena vía pública en Recoleta: Víctima sería un comerciante

11 may. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho de violencia se registró la mañana de este lunes en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, lugar en donde un "pistolero solitario" mató a un transeúnte tras efectuar diversos disparos en su contra.

Homicidio en plena vía pública en Recoleta

El fiscal Jorge Martínez declaró a la prensa que los hechos ocurrieron en Olivos con Rengifo a eso de las 10:20 horas de la mañana, cuando la víctima -que caminaba con un carrito- fue atacada sorpresivamente por el hombre que transitaba en la dirección contraria.

El persecutor del Equipo ECOH señaló que esta persona "efectúa varios disparos" y que "al parecer habría una suerte de interés creado de manera previa" para atacar a esta persona.

"No tenemos antecedentes que pemitan una clara identificación", dijo el representante del Ministerio Público respecto a la identidad del "pistolero" que huyó de la escena por calle Olivos al poniente.

Por último, el fiscal señaló que hay "diferentes evidencias balísticas en el lugar", pero que hasta ahora la víctima "solamente habría (recibido) un disparo" en su cuerpo; sin embargo, esto es un antecedente preliminar que aún está en investigación.

El periodista de Meganoticias, Danilo Villegas, se trasladó hasta el lugar del homicidio, en donde la información preliminar señala que la persona asesinada sería un comerciante de la Vega Central.

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