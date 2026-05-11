Gloria Benavides reveló cuánto ganaba durante Sábado Gigante: Contó dura conversación con Mario Kreutzberger

11 may. 2026 - 14:12 hrs.

La actriz y comediante Gloria Benavides sorprendió al sincerar cuánto dinero realmente ganó durante los años en que trabajó en "Sábado Gigante", desmintiendo la idea de que se habría enriquecido económicamente por su paso por Miami junto a Don Francisco.

La revelación ocurrió durante una nueva edición del programa "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz, donde "La Cuatro Dientes" habló sobre su presente económico y recordó una inesperada conversación que tuvo con Mario Kreutzberger tras el término del emblemático espacio televisivo.

La confesión de Gloria Benavides

Todo comenzó cuando Pamela Díaz le preguntó directamente si vivía tranquila económicamente: "¿Vives bien, Gloria, con tu plata que te pagan hoy en teatro y cosas así?", preguntó la conductora.

"Vivo normal, sin gastos exagerados", respondió Benavides. Luego, Díaz comentó que muchas personas creían que la actriz había ganado grandes sumas de dinero durante su etapa en Estados Unidos.

"Sí, todos pensamos: ay, la Gloria se está forrando porque va a Miami y está con Don Francisco y con la Maitén Montenegro", le dijo la animadora.

Sin embargo, Gloria Benavides aclaró que la realidad era muy distinta: "O sea, la Maite ganaba bien porque era productora; pero yo era artista, entonces me contrató el canal, no ‘Sábado Gigante’, entonces me pagó el canal", explicó.

La respuesta que le dio a Don Francisco

En medio de su entrevista, Gloria Benavides recordó una conversación que tuvo con Don Francisco una vez finalizado el programa: "Me acuerdo que cuando terminó el programa, Mario me dijo: ‘Bueno, se terminó Sábado Gigante, ahora con todo lo que ganaste podrás irte a una isla paradisíaca", relató.

Pero la actriz aseguró que su respuesta sorprendió al histórico animador:"Le dije: ‘¿Cuánto crees que yo ganaba?", contó.

Según recordó, Don Francisco le respondió que imaginaba que recibía un sueldo similar al de Javier Romero, reconocido coanimador cubano del programa durante más de 25 años.

"Bueno, lo que ganaba Javier Romero’, me contestó. Le dije: ‘Sube al tercer piso, pregunta cuánto ganaba yo y otro día a ver si me dices lo mismo’... Nada que ver", sinceró.

El verdadero sueldo

Gloria Benavides insistió en que sus ingresos estaban lejos de las cifras millonarias que muchos imaginaban: "Yo ganaba un sueldo de oficina", afirmó la actriz de 78 años.

Incluso, recordó una reciente anécdota con un taxista que asumía que ella tenía una gran fortuna por haber trabajado en Miami.

"Un día iba en un taxi y el taxista me dijo: ‘Oiga, señora Gloria, mire, en esa esquina se vende una propiedad tremenda, 900 millones de pesos, ¿por qué no se la compra?", relató entre risas.

"Le dije: ‘Pero eso es mucha plata’. Y él me respondió: ‘Pero si usted estuvo en Miami po’. Le dije: ‘No, en Miami no gané esa plata" agregó.

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