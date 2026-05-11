"Recién asimilando...": El sentido mensaje de Sergio Freire tras fallecimiento de su madre

11 may. 2026 - 11:55 hrs.

El comediante Sergio Freire atraviesa un difícil momento personal luego de confirmar el fallecimiento de su madre, noticia que compartió a través de sus redes sociales con una emotiva publicación dedicada a ella.

"Buen viaje, mamita linda. Te amo infinito. Gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones", escribió en primera instancia el humorista mediante sus historias de Instagram, generando una inmediata ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del espectáculo nacional.

La emotiva publicación y dedicatoria

Esta jornada, Freire compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, donde sinceró el dolor que enfrenta junto a su familia tras la partida de su madre, Ely.

"Recién asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el Día de la Madre de nadie hoy despido a la mía, nuestra Ely. Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras, que tu buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo, te amaremos por siempre", expresó.

El exintegrante de "El Club de la Comedia" también agregó: "Buen viaje madre, compañera y amiga. Gracias a todos los amigos y familia que se han manifestado con tanto cariño cuenten conmigo siempre".

La madre del humorista ya había enfrentado complejos problemas de salud durante los últimos años. En 2023 debió someterse a un procedimiento para la instalación de un marcapasos, situación que el propio Sergio Freire comentó públicamente durante la conferencia previa al Festival de Viña 2024.

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