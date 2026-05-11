Carpintero construye su submarino: el ?Big Black Fish? puede sumergirse hasta 8 metros

11 may. 2026 - 11:45 hrs.

Zhang Shengwu, un agricultor y carpintero chino, construyó su propio submarino. Este es tan “casero” como funcional. El sumergible está operativo y se llama “Big Black Fish” (Gran Pez Negro).

La noticia del trabajo creativo de Zhang Shengwu la reseñan varios medios internacionales y todos destacan que el hombre “no tiene formación académica en ingeniería naval ni en mecánica avanzada”.

Un trabajo anterior habría alimentado el deseo de tener su submarino, dado que este ciudadano chino prestó servicio como carpintero en la industria naviera, según reseña OK Diario.

Zhang Shengwu, de sesenta años, vive en Anhui, una montañosa provincia localizada en la zona oriental del gigante asiático.

La curiosidad llevó al carpintero a fijarse como objetivo tener su submarino. “Pensé: Si otros pueden hacerlo, yo también puedo”, declaró Zhang Shengwu de acuerdo a la publicación de OK Diario,

Paciencia y tenacidad

Con la decisión tomada, el hombre pidió dinero prestado y luego ahorró 5.000 yuanes (unos 700 dólares). Pudo comprar chatarra de acero, un motor y una batería, y comenzó a soldar por las noches, difunde Interesting Engineering.

El primer prototipo del invento tocó el agua en 2016, pero sufrió fallas importantes. Eso no lo desanimó.

Su primer submarino fue un monoplaza, de 6 metros de largo, 1,2 metros de alto y dos toneladas de peso, que solo podía sumergirse un metro y tenía muchas fugas, continúa el medio citado.

Tras el percance, el hombre dispuso de otros 40.000 yuanes (cerca de 6.000 dólares) para sacar a flote su submarino.

Submarino “reforzado”

El segundo, el “Gran Pez Negro”, tuvo cambios radicales. Zhang reforzó soldaduras, colocó silicona para sellar y sumó unas dos toneladas de hormigón en el fondo para mantener estable el submarino bajo el agua.

Además, instaló tanques de agua en ambos extremos. “Esos tanques se llenan para facilitar la inmersión y se vacían para volver a ascender”.

El “Big Black Fish” tiene capacidad para dos personas, mide 7 metros de largo y 1,8 metros de alto. Lo más interesante: “puede sumergirse hasta 8 metros”, informan medios estatales de China.

De acuerdo con Clarín, el submarino de Zhang utiliza una pequeña batería y un motor eléctrico, puede alcanzar una velocidad de cuatro nudos por hora y necesita salir a la superficie después de 3 0 minutos.

Este inventor asombra a quienes lo ven en su submarino por el río Fengle. Desea construir otro sumergible y comparte como reflexión: "Solo cuando lo intentas y lo logras te das cuenta de lo que realmente eres capaz".

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