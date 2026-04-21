Arqueólogos descubren impresionante asentamiento de la Edad de Bronce: Paran obra por el valor del hallazgo

21 abr. 2026 - 19:02 hrs.

Una obra de instalación de tuberías en la región alemana de Stellichte, en Baja Sajonia, quedó paralizada tras el descubrimiento de un conjunto de vestigios arqueológicos de la Edad del Bronce de singular magnitud. En un tramo de apenas un kilómetro a orillas del río Lehrde, un equipo de más de 20 arqueólogos identificó 170 yacimientos distintos que datan de entre los años 1.000 y 2.000 antes de Cristo.

El hallazgo superó todas las expectativas de los investigadores. La zona, conocida por su vocación agrícola, no tenía antecedentes arqueológicos documentados de esta escala. Lo que los trabajadores detectaron inicialmente como anomalías en el terreno derivó en uno de los descubrimientos prehistóricos más relevantes de la región en años recientes. Las excavaciones revelaron herramientas de sílex, fragmentos de cerámica, acumulaciones de piedras con posible función estructural e indicios de asentamientos humanos de hace milenios, según informa AS.

La arqueóloga Elisabeth Ida Faulstich-Schilling, del Freies Institut für Angewandte Kulturwissenschaften (FIAK) y coordinadora del área de arqueología de la Asociación Federal de Científicos Culturales Autónomos (BfK), está al frente del equipo a cargo de las excavaciones. Faulstich-Schilling señala que en la zona pueden apreciarse diferentes capas donde “hubo un importante asentamiento hace miles de años”.

El peso histórico del lugar se ve reforzado por otro hallazgo en las inmediaciones: una gran tumba megalítica identificada cerca del área de los yacimientos, lo que sugiere que Stellichte fue un enclave de actividad humana sostenida durante siglos.

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¿Qué revelan los hallazgos sobre la Edad del Bronce en Europa central?

Los arqueólogos estiman que los objetos encontrados cerca del río Lehrde podrán arrojar nueva información sobre cómo vivían las comunidades de la Edad del Bronce en Europa central, un periodo clave en el que se desarrollaron las primeras sociedades complejas del continente. La variedad y densidad de los yacimientos en un área tan reducida es, según los expertos, lo que hace excepcional este descubrimiento.

No es la primera vez que una obra de infraestructura detiene sus trabajos ante un hallazgo de este tipo en Alemania. En julio de 2025, durante la construcción de un parque eólico en la región de Sajonia-Anhalt, arqueólogos encontraron vestigios de un extenso asentamiento de la Edad del Bronce Tardía junto al río Ohre, con más de 300 estructuras documentadas.

En Stellichte, las excavaciones continúan. Lo que comenzó como un reemplazo rutinario de tuberías se ha convertido en una ventana abierta hacia comunidades que habitaron ese rincón de Baja Sajonia hace más de tres mil años.

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