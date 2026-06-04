Fundación amplía búsqueda de voluntarios para abrazar a bebés en situación de abandono: Así puedes postular

04 jun. 2026 - 12:04 hrs.

El poder de un abrazo y la presencia constante de un adulto pueden transformar la realidad de un niño. Sobre esta premisa, la Fundación Abrázame anunció la apertura de un nuevo proceso de postulación para su programa de voluntariado.

Esta red busca acompañar a bebés, niños, niñas y adolescentes que hoy viven en residencias de protección tras haber sufrido graves vulneraciones de derechos o procesos de abandono.

La gran novedad de esta convocatoria es su alcance territorial. El llamado está para residentes de Santiago, Viña del Mar, Rengo, Los Ángeles y Concepción, sumando a la capital de la región del Biobío en el mapa del apoyo emocional.

¿En qué consiste el voluntariado?

Lejos de ser una ayuda esporádica, este programa se enfoca en la creación de vínculos afectivos sanos, estables y predecibles en el tiempo. Las personas seleccionadas realizan visitas grupales semanales a los hogares de protección, comprometiéndose a ser un punto de referencia emocional y de cuidado constante para los menores.

Durante estas jornadas, los voluntarios no solo entregan contención afectiva, sino que también participan en actividades cotidianas y recreativas diseñadas para construir recuerdos significativos:

Juegos, dinámicas grupales y actividades deportivas.

Talleres de manualidades y expresiones culturales.

Paseos fuera de la residencia y espacios de conversación.

Celebración de cumpleaños y fechas importantes.

Desde la fundación explican que la constancia es el pilar fundamental del proyecto, ya que estos niños han enfrentado realidades complejas y necesitan adultos significativos en quienes confiar a largo plazo.

Por este motivo, el compromiso mínimo exigido es de un año, periodo que incluye capacitaciones constantes y acompañamiento psicológico mutuo.

Requisitos para postular

Para resguardar la seguridad y el bienestar de los menores de edad institucionalizados, la Fundación Abrázame cuenta con un estricto filtro de selección. Quienes tengan el deseo de sumarse deben cumplir obligatoriamente con los siguientes puntos:

Edad: Ser mayor de 25 años.

Idoneidad legal: No contar con antecedentes penales de ningún tipo ni estar inhabilitado para trabajar con menores de edad (por maltrato o delitos de connotación sexual).

Salud y tiempo: Tener compatibilidad de salud con el rol y disponibilidad horaria para cumplir las visitas semanales.

Compromiso: Asegurar su participación por un lapso mínimo de un año.

Evaluación: Aprobar una evaluación psicológica interna.

Documentación: Entregar copia de cédula de identidad, certificado de antecedentes penales actualizado y certificado de vacunas cuando la institución lo requiera.

¿Cómo iniciar el proceso?

La fundación estableció una charla informativa virtual y obligatoria a través de su canal de YouTube (emitida el miércoles 3 de junio), donde se explican detalladamente los pasos a seguir.

Las postulaciones oficiales estarán abiertas únicamente desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio de 2026. Cumplir y aprobar cada fase de la postulación será un requisito excluyente para ingresar a los hogares y convertirse oficialmente en un "adulto significativo" para la infancia vulnerable de nuestro país.

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