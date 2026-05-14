Subsidio eléctrico: Estas son las familias que recibirán el monto más alto

14 may. 2026 - 15:00 hrs.

El subsidio eléctrico beneficia, de manera transitoria, a las familias con cierta vulnerabilidad, reduciendo el impacto económico de sus boletas por el servicio eléctrico.

Los descuentos ofrecidos por este aporte gubernamental, en su quinta convocatoria, abarcarán el segundo semestre de 2026 y la entrega se realizará en 6 cuotas.

Según información del sitio web oficial, el descuento se reflejará en la cuenta de electricidad desde el mes de septiembre de 2026, pero dependerá de los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica que tengan contratada los destinatarios.

Estas son las familias que recibirán el monto más alto por el subsidio eléctrico

El descuento ofrecido por concepto del servicio eléctrico no es el mismo para todas las familias. Dependerá del número de integrantes que integren el núcleo la cantidad de descuento que se apruebe.

Por ende, las familias que recibirán el monto más alto por el subsidio eléctrico son las más grandes, de 4 o más integrantes, quienes obtendrán un descuento de $31.224.

Los hogares que tengan de 2 a 3 integrantes reciben $22.548 y los conformados por un solo integrante acceden al subsidio por un monto de $17.346.

¿Cómo postular al beneficio?

Las familias interesadas en postularse a la quinta convocatoria del subsidio eléctrico tendrán desde el próximo martes 26 de mayo hasta el próximo viernes 5 de junio para realizar el trámite. Los resultados de este llamado se conocerán en agosto de 2026.

El solicitante debe ser mayor de 18 años, formar parte del Registro Social de Hogares y cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE), a la segunda quincena de mayo de 2026.

También deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y mantenerse solventes en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

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