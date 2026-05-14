Así pueden cambiar la forma de pago los beneficiarios del IPS

14 may. 2026 - 14:00 hrs.

Los destinatarios de los aportes del Instituto de Previsión Social (IPS) pueden cambiar la forma en que reciben el pago de sus beneficios gubernamentales.

Tanto apoderados como beneficiarios directos tienen la posibilidad de solicitar el ajuste, que puede ser presencial o a través de depósito bancario.

El informe de ChileAtiende sugiere que la nueva modalidad de pago estará habilitada entre 30 y 60 días. Esto de acuerdo con la fecha en la cual se haya efectuado la solicitud del cambio.

¿Cómo cambiar la forma de pago de los beneficiarios del IPS?

Hay diversos mecanismos a través de los cuales se puede cambiar la forma en la que el Instituto de Previsión Social (IPS) paga tu pensión, subsidio u otro beneficio vinculado.

La primera opción es ingresar al sitio web ChileAtiende con la ClaveÚnica. Es propicio recordar que el trámite en línea solo permite modificar a la modalidad de depósito bancario.

La segunda forma es agendando una videoatención en ChileAtiende. Bajo este formato, es necesario mostrar la cédula de identidad.

Otra alternativa es dirigirse directamente a una sucursal ChileAtiende, con la cédula de identidad del destinatario.

Trámite llevado a cabo por un apoderado

Un apoderado también puede hacer la tramitación del cambio, ingresando al sitio web de ChileAtiende con su ClaveÚnica. Para tal fin, debe tener a mano el RUT del beneficiario, un poder para representar al destinatario (con vigencia de al menos 6 meses en el IPS) y una cuenta bancaria a su nombre.

En el caso de contar con un poder con vigencia inferior a la estipulada, tendrá que renovarse mediante videoatención o tras agendar en una sucursal ChileAtiende.

El ente gubernamental, destinado a la protección social, dispone de una plataforma para verificar la forma actual de pago, a la cual se puede acceder por medio del siguiente enlace.

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