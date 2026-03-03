¿Tienes dinero a tu favor en el IPS? Revisa si tienes bonos sin cobrar

03 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Si un beneficiario del Instituto de Previsión Social (IPS) tiene un bono o beneficio sin cobrar, la entidad permite cobrarlo en cualquier momento tras un proceso de consulta.

Aplica para la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensión de las ex Cajas de Previsión, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio de Discapacidad para menores, Asignación y Subsidio Familiar, y Aporte Familiar Permanente.

¿Cómo saber si tengo bonos sin cobrar en el IPS?

ChileAtiende establece que los interesados deben acceder al portal de consulta (pulsa aquí), donde deberán ingresar el RUT y la fecha de nacimiento.

Una vez hecho esto, el sistema mostrará que el pago sin cobrar está en uno de los siguientes estados:

Próximo a vencer: debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

debes solicitarlos durante el mes en curso de forma presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. Requiere revisión: debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende.

debes dirigirte presencialmente a una sucursal ChileAtiende. Disponible para cobro: puedes solicitarlos en línea a través del sitio web ChileAtiende, para recibirlos mediante depósito bancario o presencialmente en una sucursal de BancoEstado o la Caja Los Héroes.

También se puede consultar a través de la Sucursal Virtual o directamente en una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad.

Todo sobre Beneficios