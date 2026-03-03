Aporte Familiar Permanente: ¿Cuándo es el próximo pago del ex Bono Marzo?

03 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Estado ya realizó el segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como ex Bono Marzo, por lo que solo falta un grupo de personas para recibir este beneficio.

Consiste en una ayuda económica de $66.834 por cada persona o grupo familiar que cobre ayudas económicas estatales, siempre que cumplan con los requisitos.

Fecha del tercer pago del Aporte Familiar Permanente

La página oficial indica que el resto de beneficiarios recibirá su pago a partir del lunes 16 de marzo, ya sea por depósito bancario o presencial.

El grupo 3 lo conforman aquellas personas que reciben la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de una entidad distinta al IPS.

Ese mismo día, se actualizará la plataforma de consulta de requisitos y local de pago (pulsa aquí), para conocer a quién le corresponde y su forma de entrega.

¿Quiénes pueden obtener el Aporte Familiar Permanente?

El bono se asignará automáticamente a quienes hayan cumplido uno de los requisitos:

Haber cobrado la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Recibe un aporte por carga.

Haber integrado una familia participante del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por familia.

