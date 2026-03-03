Subsidio Familiar: ¿Qué documentos necesito para solicitarlo?

03 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio Familiar es uno de los beneficios más importantes para padres, madres y tutores, ya que mejora su calidad de vida con un aporte a sus ingresos.

Consiste en una ayuda económica de $22.007 mensuales por cada causante menor de edad a su cargo, siempre que no cuenten con previsión social ni con los recursos suficientes para su mantención.

Documentos requeridos para solicitar el Subsidio Familiar

La Ventanilla Única Social señala que para tramitar la solicitud o renovación se requiere presentar:

Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Carné de control de niño sano (fotocopia), en el caso de menores de 6 años.

Certificado de alumno regular, si el causante tiene más de 6 y menos de 18 años.

Declaración de la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), si se desea acreditar una condición de discapacidad.

Documento que acredite la calidad de guardador/a o cuidador/a legal, cuando corresponda.

Requisitos para solicitar o renovar el Subsidio Familiar

El menor de edad debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares, pertenecer al 60% más vulnerable de la población y cumplir con lo siguiente:

Si es menor de edad: si tiene menos de 8 años, debe formar parte de los programas de salud del Ministerio de Salud; y si es mayor de 6 años, debe acreditar que es alumno regular de la enseñanza básica, media o superior.

si tiene menos de 8 años, debe formar parte de los programas de salud del Ministerio de Salud; y si es mayor de 6 años, debe acreditar que es alumno regular de la enseñanza básica, media o superior. Si es una persona con discapacidad intelectual o física (cualquier edad): no debe ser beneficiaria de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o de algún tipo de pensión asistencial.

Si se trata de una persona con alguna discapacidad, el monto del beneficio incrementa a $44.014 por mes.

¿Cómo solicitar o renovar el Subsidio Familiar?

Los interesados deben acudir a la municipalidad correspondiente a su domicilio y entregar los documentos que apliquen al caso, para ser evaluados por el municipio y conocer cuándo estará disponible.

Cabe mencionar que, luego de ser asignado, el aporte tiene una duración de tres años o hasta el 31 de diciembre del año en que el menor cumpla 18 años, a menos que sea una persona con discapacidad.

