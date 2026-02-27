Subsidio al Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el dinero hoy viernes?

27 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio al Empleo Joven pagará este viernes el monto correspondiente al mes de febrero. Este beneficio busca mejorar el ingreso de los jóvenes que cumplen con los requisitos.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), pueden acceder quienes tengan entre 18 y 24 años con 11 meses de edad, trabajen de forma dependiente o independiente y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

La ayuda gubernamental se maneja a través de dos formatos. El primero es el pago anual, que se adjudica de acuerdo a las rentas percibidas el año anterior. También se contempla el pago mensual, que funciona como anticipo y, por su forma de cálculo, expone a los destinatarios a devoluciones de dinero.

¿Quiénes reciben el dinero del subsidio al empleo joven hoy viernes?

Quiénes reciben el dinero del subsidio al empleo joven este viernes son los beneficiarios del pago mensual. Estos percibirán el valor de la renta bruta de noviembre de 2025, debido a que se manejan tres meses de desfase.

Para poder recibir el pago se deben cumplir los requisitos de percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348, tener cotizaciones al día y no ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

También es requerido no trabajar en instituciones del Estado y, en caso de ser trabajador/a independiente, emitir boletas de honorarios y realizar Declaración de Renta. Si el destinatario tiene una edad igual o superior a 21 años de edad, debe contar con licencia de educación media.

Esto es lo que debes saber sobre el beneficio juvenil

La legislación establece que el Subsidio al Empleo Joven se puede recibir hasta los 25 años, pero también existe la posibilidad de extenderlo.

Las causales de extensión son maternidad y estudio, pero pueden aplicarse únicamente durante el último año del beneficio. Para tal fin, se debe solicitar la extensión en los tres meses anteriores al cumplimiento de los 25 años.

