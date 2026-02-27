Cercanos lo ayudaban a esconderse: Detienen a prófugo acusado de abusar y violar a la hija de su expareja

27 feb. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de más de dos años prófugo, Carabineros detuvo a un hombre de 43 años acusado de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de edad, hija de su expareja, delitos que habría perpetrado entre 2018 y 2020 en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

La captura fue concretada por efectivos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) durante las últimas horas, en el marco de un allanamiento, tras establecer el domicilio donde se ocultaba.

Familia y amigos lo ayudaron a esconderse

De acuerdo con la investigación, el imputado se mantuvo en la clandestinidad gracias al apoyo de familiares y cercanos, quienes lo trasladaban constantemente de residencia con el fin de evitar su detención.

El capitán Felipe Gimpel, del SEBV, detalló que, durante ocho meses, "se utilizaron diversas técnicas especiales de investigación, entre las que puedo nombrar, por ejemplo, las vigilancias y seguimientos discretos".

El hombre fue puesto a disposición del 6° Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención y para continuar con las diligencias que determine el Ministerio Público.