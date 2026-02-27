Hay cuatro detenidos: Carabinera resulta lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68

27 feb. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una funcionaria de Carabineros permanece internada en el hospital institucional producto de una colisión en la Ruta 68, en medio de un procedimiento policial. Desde la Prefectura Santiago Occidente indicaron que el conductor del vehículo que impactó a la patrulla se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 700 de la mencionada ruta, cuando el automóvil institucional se encontraba detenido con sus balizas encendidas. En ese momento, un vehículo particular chocó la parte posterior de la patrulla, provocando las lesiones en la carabinera.

Hay cuatro detenidos

El teniente Cristopher Castillo, de la Prefectura Santiago Occidente, relató que "Carabineros se trasladaba por la ruta (68) cuando se percatan de un vehículo que mantenía encargo por robo y se inicia un seguimiento controlado en el sector de Pajaritos".

En medio de la persecución, a la altura del kilómetro 700, el automóvil reventó dos de sus neumáticos y es alcanzado por personal policial. Allí, sus tres ocupantes fueron detenidos por el delito de receptación.

Luego del traslado de los imputados a la unidad policial, según relata el teniente Castillo, fue cuando apareció "un segundo vehículo con su conductor en estado de ebriedad que colisiona la patrulla por la parte posterior".

Finalmente, la funcionaria de Carabineros que se encontraba al interior de la patrulla debió ser llevada de urgencia al hospital institucional, donde permanece internada. Por su parte, el conductor del automóvil -identificado como un hombre de 38 años, chileno y sin antecedentes policiales- fue detenido.